Задержан подозреваемый в наезде на толпу подростков в Нижнем Новгороде

Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новогороде 43-летнего автомобилиста, подозреваемого в наезде на толпу подростков. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Нижегородской области.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что владельцем спровоцировавшего аварию автомобиля Toyota оказался генерал-майор юстиции Александр Пильганов. Отмечалось, что он был освобожден от должности в 2014 году. По данным РЕН ТВ, за рулем находился его сын Виктор.

ДТП произошло 7 декабря. На регулируемом перекрестке столкнулись четыре автомобиля, после чего одна из машин врезалась в людей, которые находились на тротуаре. Все они двигались организованной группой в театр. По данным РИА Новости, пострадали десять подростков, девять из них были госпитализированы. Также травмы получили двое сопровождавших школьников взрослых, одна из них скончалась.

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