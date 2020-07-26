В регионе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы

В районе Улиастай провинции Завхан на западе Монголии власти ввели бессрочный карантин после того, как у одного из местных жителей заподозрили бубонную чуму. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщает РИА Новости.

Симптомы инфекции выявили у 39-летнего мужчины: он жаловался на высокую температуру, боль в мышцах и головную боль. При этом известно, что неделю назад он вместе с семьей употреблял мясо сурка — эти животные часто являются переносчиками бубонной чумы.

В настоящее время предполагаемый инфицированный изолирован в местной больнице. Еще минимум девять человек, с которыми он контактировал, обязали соблюдать самоизоляцию дома.

14 июля в Монголии была зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой. Известно, что умерший пациент — 15-летний подросток из юго-западной части страны. Он скончался по пути в больницу. Отмечается, что за несколько дней до этого подросток вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка — известного переносчика сезонной чумы. Также бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (Китай). 17 июля стало известно, что случай бубонной чумы зафиксирован у жителя американского штата Колорадо.