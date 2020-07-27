В Ираке базу с американскими солдатами обстреляли ракетами

В Ираке военная база Эт-Таджи, на которой находятся американские военнослужащие, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Неизвестные выпустили по лагерю четыре ракеты. В результате обстрела получил повреждения вертолет Ми-17 иракской армии, информации о пострадавших нет.

РИА Новости, в свою очередь, сообщает, что поврежден завод по производству артиллерийских орудий.

12 июля боевики атаковали автоколонну со снабжением, которое предназначено для военной базы США, на юге Ирака. Вооруженному нападению подверглись четыре фуры. Граждане Ирака, находившиеся за рулем грузовиков, перевозили из Босры снабжение для одной из баз США.

Интенсивность нападений на американские объекты в Ираке возросла после убийства в январе командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.