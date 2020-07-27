Бывший гонщик «Формулы-1» разбил машину стоимостью миллион евро

Бывший пилот «Формулы-1» Адриан Сутиль разбил машину в Монако. Об этом сообщает Autoevolution.com.

Немец управлял суперкаром McLaren Senna LM, стоимость которого оценивается в один миллион евро. Автомобиль получил серьезные повреждения, сам спортсмен обошелся без травм. Подробности инцидента не сообщаются, известно, что в ДТП участвовала еще одна машина.

37-летний Сутиль провел в рамках «Формулы-1» семь сезонов, выступления в серии немец завершил в 2014 году. Спортсмен защищал цвета таких команд как Midland, Spyker, Force India и Sauber. Его лучшим достижением является четвертое место на Гран-при Италии — 2009.

McLaren Senna LM — редкий спортивный автомобиль с четырехлитровым двигателем минимальной мощностью 720 лошадиных сил. В мире существует 20 таких машин. Суперкар был назван в честь трехкратного чемпиона «Формулы-1» бразильца Айртона Сенны, погибшего в 1994 году во время гонки в Италии.