Соловьев раскритиковал Зеленского за переговоры с захватчиком автобуса в Луцке

Российский телеведущий Владимир Соловьев в эфире передачи «Воскресный вечер» раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского и службы безопасности страны, которые вступили в переговоры с захватчиком пассажирского автобуса в Луцке. Слова журналиста передает РИА Новости.

«Зеленский решил устроить себе пятнадцать минут славы и поднять свой рейтинг, не понимая, что он общался де-факто не с террористом, а с безумцем, и что бездарно отработали все его службы, которые должные были с ним вести переговоры», — сказал Соловьев.

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Он также раскритиковал и действия силовиков при задержании мужчины. Соловьев указал на то, что никто не осмотрел оставленный украинцем пакет, в котором, предположительно, могла находиться взрывчатка, никто не стал досматривать вышедших заложников. Когда служба безопасности скомандовала всем опуститься на землю, автобус уже был пуст, добавил ведущий.

21 июля дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в городе Луцк Волынской области. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в интернет публикацию с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Украинский лидер выполнил требования Кривоша и записал соответствующее видео. После этого мужчина отпустил заложников и сдался правоохранителям.