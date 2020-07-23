Режиссер фильма «Земляне» прокомментировал захват заложников в Луцке

Режиссер документального фильма «Земляне» Шон Монсон прокомментировал захват заложников в Луцке. Пост на эту появился в Facebook-аккаунте, посвященном картине.

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Создатель ленты осудил действия террориста и пояснил, что главной идеей его проекта является сострадание ко всем живым существами. По словам Монсона, он не хотел, чтобы фильм приводил к террору.

«Наши сердца сейчас с теми, кто пострадал от этого испытания, с их семьями и властями, которые сделали так, что никто не погиб. Давайте двигаться вперед без насилия», — написал режиссер.

21 июля дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства выполнил требование и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался. Через несколько минут после спецоперации Зеленский удалил видео.