Аваков оценил распиаренный террористом фильм «Земляне»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков оценил фильм «Земляне», о котором говорил террорист, захвативший заложников в Луцке. Об этом он рассказал в ходе брифинга, передает РИА Новости.

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«Фильм хороший. И не надо... устраивать такой кошмар на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в документальном фильме «Земляне» поднимается проблема эксплуатации животных людьми.

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался. Через несколько минут после спецоперации Зеленский удалил видео.