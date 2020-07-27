В европейское жилье расхотели вкладывать деньги

Объем инвестиций в европейскую недвижимость составил 43 миллиарда евро во втором квартале, что почти на 40 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CBRE, пишет РИА Новости.

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Во втором квартале инвесторы расхотели вкладывать деньги в недвижимость из-за пандемии коронавируса и неопределенности на рынке. Однако в первом квартале объемы инвестиций достигли рекордно высоких значений благодаря крупным сделкам в Германии, Великобритании и Скандинавии.

Инвестиции в российскую недвижимость во втором квартале показали схожую с европейским рынком динамику. Объем вложений снизился на 19 процентов, до 47 миллиардов рублей. Если в Европе складская недвижимость и аренда жилья превзошли остальные сегменты, то в России больше всего денег было направлено в жилой сегмент и офисную недвижимость.

Ранее стало известно, что самая дорогая съемная квартира Москвы сдается за 200 тысяч рублей в месяц. Апартаменты находятся в жилом комплексе Neva Towers в деловом центре «Москва-Сити». Квартира площадью 60 квадратных метров находится на 19-м этаже небоскреба.

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