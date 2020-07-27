Против осужденного владельца «Тараса Бульбы» завели новое уголовное дело

Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана. Об этом РИА Новости заявила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

Ему инкриминируют статью 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов») за сокрытие 57 миллионов рублей.

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Юрий Белойван в июле 2019-го был приговорен к двум годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов с 2011-го по 2014 год. Тогда следствие установило, что сеть «Тарас Бульба» рассчитывалась с посетителями только наличными без использования касс, то есть не выдавала чеки.

Специалисты удаляли из базы ресторанов самые дорогие заказы за день, что позволяло маскировать реальные доходы торговых точек и снижать сумму выплачиваемых налогов. Ущерб государству от этих операций был оценен в 650 миллионов рублей.

Впоследствии срок заключения был снижен до одного года и девяти месяцев, а в ноябре 2019-го Белойвана освободили от дальнейшего наказания из-за болезни.