Основателя «Тараса Бульбы» пожалели и выпустили из тюрьмы раньше срока

Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана освободили от отбывания дальнейшего наказания в связи с болезнью. Соответствующее постановление Преображенского суда Москвы размещено на сайте столичных судов общей юрисдикции.

Решение суда было принято на основании статьей 81 Уголовного кодекса, позволяющей освобождать заключенных от наказания, если уже после вынесения приговора они заболевают тяжелой болезнью.

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В случае Белойвана неотбытыми остались один год, пять месяцев и два дня. О каком заболевании идет речь, не уточняется.

Белойван, основавший сеть «Тарас Баульба» в 1999 году, в июле 2019-го был приговорен к двум годам колонии за уклонение от уплаты налогов в 2011-14 годах. По данным следствия, их общая сумма превысила 650 миллионов рублей.

Впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание, снизив его срок до одного года и девяти месяцев.

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