Владельца «Тараса Бульбы» захотели посадить

Против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Белойвана снова захотели посадить за уклонение от уплаты налогов — он уже был обвиняемым по подобному делу в 2019 году. В этот раз сумму ущерба от его деятельности оценили более чем в 57 миллионов рублей.

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Юрий Белойван в июле 2019-го был приговорен к двум годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов с 2011-го по 2014 год. Тогда следствие установило, что сеть «Тарас Бульба» рассчитывалась с посетителями только наличными без использования касс, то есть не выдавала чеки.

Специалисты удаляли из базы ресторанов самые дорогие заказы за день, что позволяло маскировать реальные доходы торговых точек и снижать сумму выплачиваемых налогов. Ущерб государству от этих операций был оценен в 650 миллионов рублей.

Впоследствии срок заключения был снижен до одного года и девяти месяцев, а в ноябре 2019-го Белойвана освободили от дальнейшего наказания из-за болезни.

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