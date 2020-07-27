На платных российских трассах временно поднимут тарифы

«Автодор» в этом году введет повышенные сезонные тарифы на сети своих дорог с 28 июля по 31 октября. Об этом в понедельник, 27 июля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

Временное повышение тарифов связано с увеличением интенсивности движения в летние месяцы, поясняется в сообщении.

Тариф будет повышен для пользователей дорог М-3 «Украина», М11 «Нева» и М-4 «Дон». При этом на последней трассе сезонные тарифы на проезд останутся на уровне прошлого года, проезд для владельца легкового автомобиля от Солнечногорска до Санкт-Петербурга в будний день обойдется в 1610 рублей.

21 июля глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что стоимость проезда по будущей мегатрассе Москва — Казань в среднем для легкового автомобиля составит 2,5 рубля за километр. Таким образом, проезд по новой трассе обойдется автовладельцу в 1,6 тысячи рублей.