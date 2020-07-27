Названа российская «красная ядерная линия»

Исключительно военно-техническими и оперативными мерами решить задачу обеспечения боевой устойчивости российских ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) невозможно, в связи с чем «необходимы военно-политические меры», пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт уверен, что новая редакция «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» позволяет это сделать посредством объявления «красной ядерной линии», под которую попадает уничтожение противником даже одного российского РПКСН.

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«То есть сделать официальное заявление, что уничтожение даже одного нашего РПКСН рассматривается как неприемлемый удар по нашим СЯС [стратегическим ядерным силам], по итогам которого мы переходим к полномасштабному применению ядерного оружия», — предлагает автор.

Согласно Сивкову, «основанием для заключения о гибели подводной лодки может считаться двух-трехкратный невыход ее на плановый сеанс связи» (обычно субмарины выходят на связь раз в несколько часов).

Ранее в июле эксперт заявил, что США располагают силами, способными нанести парализующий удар по России.