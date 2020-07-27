Названа российская «красная ядерная линия»

Исключительно военно-техническими и оперативными мерами решить задачу обеспечения боевой устойчивости российских ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) невозможно, в связи с чем «необходимы военно-политические меры», пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Эксперт уверен, что новая редакция «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» позволяет это сделать посредством объявления «красной ядерной линии», под которую попадает уничтожение противником даже одного российского РПКСН.
«То есть сделать официальное заявление, что уничтожение даже одного нашего РПКСН рассматривается как неприемлемый удар по нашим СЯС [стратегическим ядерным силам], по итогам которого мы переходим к полномасштабному применению ядерного оружия», — предлагает автор.
Согласно Сивкову, «основанием для заключения о гибели подводной лодки может считаться двух-трехкратный невыход ее на плановый сеанс связи» (обычно субмарины выходят на связь раз в несколько часов).
Ранее в июле эксперт заявил, что США располагают силами, способными нанести парализующий удар по России.