Эксперт заявил о втором «Буке» в деле о крушении Boeing MH17

В июле 2014 года в Донбасс планировалось перебросить минимум два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) «Бук», однако для второго не нашлось тягача. Об этом в интервью журналисту Роману Цимбалюку сообщил российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, комментируя дело о крушении малайзийского Boeing MH17. Запись разговора опубликована на YouTube.

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Лукашевич заявил, что данные о втором «Буке» подтвердило следствие. «Пытались перебросить два "Бука", но там же как — наши воинские части, автобат, доставляют технику до границы, она переходила "зеленку" своим ходом, на гусеницах, а дальше нужно было ставить на другой трак. Получилось, что у сепаратистов нашелся известный трак с тягачом, белой кабиной Volvo, который они там умыкнули у местного бизнесмена. То есть не нашлось второго трака, поэтому зашла только одна установка», — рассказал эксперт.

По его словам, «Бук», из которого, предположительно, был сбит Boeing , «вышел 21-23 июня из-под Курска, из поселка Маршала Жукова, и дошел до Миллерово».

Также Лукашевич считает, что «гибель 298 человек на борту Boeing 777 спасла Украину от масштабной интервенции, все было бы гораздо хуже».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

Вадим Лукашевич — авиаэксперт, кандидат технических наук, бывший конструктор ОКБ Сухого. Является автором книги «Космические крылья», сейчас работает над книгой о крушении MH17.