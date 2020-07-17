Нидерланды заявили о начале расследования действий Украины при крушении MH17

Независимые эксперты начали разбираться, почему Украина в 2014 году не закрывала для полетов небо над Донбассом, в результате чего там произошло крушение Boeing MH17. Об этом заявили в голландском министерстве иностранных дел, передает РИА Новости.

Отмечается, что расследование ведет базирующийся в США Фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation). В прокуратуре Нидерландов уточнили, что это происходит вне рамок идущего в окружном суде Гааги судебного процесса.

Ранее Малайзия сделала заявление о судебном процессе по сбитому ровно шесть лет назад в Донбассе самолету MH17. Власти азиатской страны призвали все заинтересованные стороны в полной мере сотрудничать с расследованием в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. При этом, по мнению министерства транспорта Малайзии, судебный процесс не должен быть подчинен политическому давлению со стороны какой-либо партии или государства.

15 июля сообщалось, что ЕСПЧ получил иск правительства Нидерландов против России из-за малайзийского Boeing MH17.

В Минюсте на это отвечали, что Россия категорически отрицает обвинения в причастности к крушению Boeing. Там добавили, что ведомство будет отстаивать позицию Москвы в суде.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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