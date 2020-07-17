Малайзия сделала заявление о судебном процессе по MH17

Малайзия сделала заявление о судебном процессе по сбитому ровно шесть лет назад в Донбассе самолету MH17. Об этом сообщает New Strait Times.

Власти азиатской страны в годовщину трагедии призвали все заинтересованные стороны в полной мере сотрудничать с расследованием в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. «Это расследование и судебный процесс не должны спускаться на тормозах со временем, не должны быть подчинены политическому давлению со стороны какой-либо партии или государства», — говорится в заявлении министерства транспорта Малайзии. Там также указали, что только объективный процесс по привлечению виновных к ответственности будет способом почтить память жертв.

15 июля сообщалось, что ЕСПЧ получил иск правительства Нидерландов против России из-за малайзийского Boeing MH17.

В Минюсте на это ответили, что Россия категорически отрицает обвинения в причастности к крушению Boeing. Там добавили, что ведомство будет отстаивать позицию Москвы в суде.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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