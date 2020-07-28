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Американский посол в Корее сбрил оскорбительные для корейцев усы

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Гарри Харрис
Гарри Харрис
Кадр: @USEmbassySeoul

Посол США в Южной Корее Гарри Харрис сбрил усы, напоминавшие корейцам о японской оккупации, сообщает канал CNN.

Официальный Twitter-аккаунт корейского посольства опубликовал видео его похода в цирюльню в Сеуле. По словам Харриса, это решение он принял из-за пандемии коронавируса: носить медицинскую маску в жаркую и влажную погоду с усами тяжелее, чем без них.

Его усы не нравились корейцам из-за того, что все восемь японских генерал-губернаторов, управлявших Корейским полуостровом с 1905-го по 1945 год, также носили усы. Неоднозначности ситуации добавило то, что Харрис — сын американского моряка и гражданки Японии, родившийся неподалеку от Токио.

В конце 2019 года Харрису пришлось объясняться за свой внешний вид: он подчеркнул, что отстаивает интересы одних лишь США, а не США и Японии, и объяснил, что сменил имидж в знак начала дипломатической карьеры. В тот момент он отказался сбривать усы.

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