Усы американского посла оказались оскорблением для корейцев

Послу США в Южной Корее Гарри Харрису пришлось публично объяснять свое решение отрастить усы из-за того, что корейцы посчитали их оскорблением для своей страны. Об этом сообщает The Telegraph.

«Я хотел обозначить перемену в своей жизни — то, что я из военного офицера стал дипломатом. Я хотел бы стать выше, но вырасти не получилось, хотел бы помолодеть, но тоже не вышло. Но я мог отрастить усы — и сделал это», — приводит издание слова Харриса.

Посол был назначен летом 2018 года. До этого он в течение 40 лет служил в Военно-морских силах США.

Его усы не понравились корейцам из-за того, что все восемь японских генерал-губернаторов, управлявших Корейским полуостровом с 1905-го по 1945 год, также носили усы. Неоднозначности ситуации добавило то, что Харрис — сын американского моряка и гражданки Японии, родившийся неподалеку от Токио.

Посол заверил корейцев, что представляет интересы одних лишь США, а не США и Японии. На предложение сбрить усы, чтобы показать дружелюбие, он ответил отказом.

Как сообщает издание, корейцы недовольны последними шагами американской дипломатии: президент США Дональд Трамп потребовал у Южной Кореи ежегодную выплату в 5 миллиардов долларов за то, чтобы войска его страны оставались на полуострове.

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