Бомбардировщики США перестали летать над Южной Кореей во имя мира

Бомбардировщики ВВС США перестали летать над Южной Кореей ради мирного процесса на Корейском полуострове. Такое заявление сделал командующий американскими Тихоокеанскими военно-воздушными силами генерал Чарльз Браун, передает Channel News Asia.

По словам Брауна, о приостановке полетов Пентагон попросило руководство Южной Кореи. «Мы не хотим делать то, что может навредить дипломатическому процессу, — сказал он. — Поэтому мы не совершаем вылеты над Южной Кореей». Несмотря на это, количество бомбардировщиков в регионе не уменьшится, отметил он.

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С 2004 года на военной базе США на острове Гуам находятся бомбардировщики B-1B, B-52 и B-2. ВВС США периодически осуществляют полеты в регионе совместно с японскими, южнокорейскими и австралийскими партнерами.

В сентябре в северокорейском Пхеньяне прошел третий межкорейский саммит. Лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились о разминировании демилитаризованной зоны, демонтаже полигона для испытания ракет в провинции Тончхан и обогатительного завода в Йонбене и соединении сетей железных дорог двух стран.

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