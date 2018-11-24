Северной Корее разрешили нефть

Совет безопасности ООН сделал для Южной Кореи исключение по санкциям в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает Ёнхап со ссылкой на дипломатический источник.

Сеул сможет поставлять соседям запрещенные к ввозу материалы для строительства межгосударственной железной дороги. В частности речь идет о нефти, которая необходима для осуществления проекта. С ослаблением санкционного режима согласились все члены Комитета СБ ООН по санкциям против Северной Кореи.

Материалы по теме Корейский мясник Он предал американцев и жестоко казнил всех несогласных

Решение о соединении железнодорожных сетей Северной и Южной Корее было сделано на межкорейском саммите в сентябре, который прошел в Пхеньяне. Кроме того, северокорейский лидер Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин условились о демонтаже полигона для испытания ракет в провинции Тончхан и обогатительного завода в Йонбене и договорились о разминировании демилитаризованной зоны на границе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!