Россиянам пообещали реальный рост пенсий

Рост реальных пенсий до 2024 года обеспечен размерами индексации пенсий неработающим пенсионерам, которые определены в соответствии с федеральным законом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства труда.

Согласно заявлению представителей ведомства, после этого срока выплаты будут расти в зависимости от увлечения доходов Пенсионного фонда России (ПФР). Они также отметили, что в следующие четыре года размер индексации будет превышать уровень ожидаемой инфляции.

Так, с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента, а с 2022 года — на 5,9 процента. В последующие два года уровень индексации составит 5,6 процента и 5,5 процента соответственно.

Ранее Пенсионный фонд пообещал работающим пенсионерам увеличение выплат. Перерасчет начнется с 1 августа. В ведомстве рассказали, что он коснется получателей накопительной пенсии, а также участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Выплаты увеличатся на 9,13 и 7,99 процента соответственно.