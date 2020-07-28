Переболевшие коронавирусом пожаловались на непроходящие симптомы болезни

Пациенты, у которых еще несколько месяцев назад был диагностирован коронавирус, рассказали, что до сих пор страдают от симптомов инфекции. Об этом пишет издание The Mirror.

В частности, 47-летняя учительница Эми Уотсон из Портленда, штат Орегон (США) рассказала о высокой температуре в течение более 100 дней с момента выявления у нее положительного результата теста на коронавирус. Она рассказала NBC, что температура тела к середине дня поднимается у нее ежедневно до 38 градусов и не проходит уже несколько месяцев. Кейт Портер из Массачусетса также продолжает бороться с симптомами инфекции, несмотря на то, что заразилась COVID-19 еще в марте. 27-летняя Саманта Деммлер рассказала Daily Mail, что уже на протяжении четырех месяцев после постановки диагноза продолжает испытывать потерю обоняния, провалы в памяти и скопление жидкости в легких.

Врач из Филадельфии Джессика Дайн назвала NBC две гипотезы, которые объясняют происходящее с пациентами. Первый вариант предполагает, что коронавирус еще остался в их организме и его невозможно обнаружить с помощью тестирования. Согласно второй гипотезе, вирус покинул организм, однако пациенты испытывают так называемый поствирусный воспалительный синдром, при котором иммунная система остается «оживленной».

Этой теории придерживается и невролог из Стэнфордского университета Митчелл Миглис. Он считает, что COVID-19 повреждает вегетативную нервную систему, что отрицательно влияет на пищеварение, сон, частоту сердечных сокращений и кровяное давление. «Для полного выздоровления может потребоваться очень много времени», — сказал он, добавив, что пока неясно, улучшится ли состояние пациентов со временем, или эти симптомы сохранятся у них и станут хроническими.

По данным проекта Университета Джона Хопкинса на утро 28 июля, в мире коронавирусом заражены 16 426 919 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 225 тысяч. За весь период пандемии скончались 653 353 инфицированных, более 9,5 миллиона человек выздоровели. Оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в России сообщил, что в стране за прошедшие сутки зафиксировали 5395 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего с начала пандемии в России выявили 823 515 случаев коронавируса, 13 504 летальных исхода, 612 217 выздоровлений.