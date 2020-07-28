Путину на Камчатке назвали причиной роста цен на лосося

Ситуация с выловом лосося на восточном побережье Камчатки окажет решающее воздействие на рост цен на рыбу. Об этом заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, передает РИА Новости.

Он объяснил, что на Сахалине и Курильских островах ситуация значительно лучше, пусть на пиковые показатели рыбаки еще не вышли, но общую картину исправить уже не получится.

Провалом текущую путину назвал накануне министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. Он отметил, что вылов стал худшим за последние десять лет, не оправдались даже резко уменьшенные прогнозы для востока полуострова в 80 тысяч тонн. На сегодняшний день — путина стартовала 1 июля — вылов составил всего около 14 тысяч тонн.

Камчатский чиновник затруднился назвать причины произошедшего. В свою очередь Козлов заметил, что у побережья Камчатки стояла холодная вода. Возможно, такие гидрологические условия не позволили рыбе подойди на нерест в ожидаемый срок.

«Крайне мало поймали, и это будет основополагающим на рынке лососевой рыбы, в формировании ценовой политики вокруг тихоокеанских лососей. Нас это немного озадачивает — все думали, что восточная Камчатка сработает, и ничто не предвещало таких событий», — подчеркнул он.

Общие прогнозы по путине на Камчатке в этом году составляли 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Это меньше, чем вылов в 2019 году (378 тысяч тонн) и в 2020-м (500 тысяч).

Ранее глава информагентства по рыболовству Александр Савельев рассказал, что лососевая икра востребована только на постсоветском пространстве (Россия, Белоруссия, Украина), а в остальном мире ее никто не покупает.