Американцы пришли в супермаркет в масках со свастикой и были изгнаны

Двое американцев пришли в супермаркет Walmart в штате Миннесота в закрывающих лицо масках с изображением флага нацистской Германии — свастики в белом круге на красном фоне. В результате они были изгнаны из всех филиалов магазина по меньшей мере на год. Об этом сообщает CNN.

Канал опубликовал ролик, снятый очевидцем: мужчина и женщина набирают продукты, пока тот, кто снимает их на видео, говорит: «Вы не можете быть американцами и носить это. У нас была война по этому поводу!»

Сообщается, что лица этой пары заснять не удалось, и их личности остались неизвестны. Администрация Walmart также не стала их разглашать, однако сообщила, что оба покупателя больше не смогут пользоваться услугами этой фирмы, крупнейшей в США сети магазинов.

Явившиеся на место полицейские по требованию Walmart выписали мужчине и женщине предупреждение за появление на закрытой для них частной собственности. Никаких иных обвинений они не получили.

В январе 2020 года произошел другой скандал с использованием нацистского символа: родственники пожилого человека, живущего в доме престарелых в канадском Торонто, обнаружили свастику, нарисованную у него на лысине.