Свастика на голове жителя дома престарелых ужаснула его родных

Родные живущего в доме престарелых 65-летнего канадца Ларри Морроу во время посещения обнаружили на его голове рисунок свастики и, по их собственным словам, пришли в ужас. Об этом сообщил Newsweek.

«Это было ужасно. Когда он появился перед нами, то мне показалось, что у него какие-то странные швы на голове. Мы с мамой присмотрелись внимательнее, и это оказалась свастика. Я пришел в ужас. Мама тоже не могла поверить глазам», — рассказал Шейн Морроу, племянник пострадавшего.

По словам Шейна Морроу, когда он обратил внимание сотрудников дома престарелых на свастику на голове дяди, те сначала попытались стереть ее руками, а потом заявили, что автором рисунка является другой обитатель учреждения. Утверждается, что виновник арестован.

Ларри Морроу живет в доме престарелых Glendale Care Center в Торонто последние два года. У него диагностированы синдром Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Ранее в декабре воспитанники детского лагеря в Алтайском крае выложили из своих тел на полу свастику. Позднее Минздрав региона назвал фигуру звездочкой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!