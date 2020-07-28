Женщина ни разу не занималась сексом и забеременела

Жительница Нигерии рассказала, как забеременела, ни разу не занимаясь сексом с проникновением. Ее историей поделилось издание Daily Post.

Ватони Аньянси (Watoni Anyansi) было 23 года, когда у нее внезапно прекратились месячные. Некоторое время она не беспокоилась об этом, так как была девственницей. Однако, когда нигерийку начало постоянно тошнить, она пришла в аптеку и попросила какое-нибудь лекарство. Фармацевт предложил ей сделать тест на беременность. Сначала она отказывалась, но позже все же купила его. Тест оказался положительным.

Аньянси обратилась к врачу, и выяснилось, что она находится на пятом месяце беременности. Нигерийка не замечала этого, так как ее живот не рос, напротив, она теряла вес. Друзья и родственники Аньянси были сильно удивлены.

Сама нигерийка считает, что забеременела во время ласк со своим молодым человеком. Несмотря на то что они не занимались сексом с проникновением, оба они были голыми, а их половые органы соприкасались.

Ранее сообщалось о старшекласснице из США, которая забеременела в 19 лет, ни разу не занимаясь сексом с проникновением. Возлюбленный американки попросил ее на всякий случай сделать тест на беременность. Тест оказался положительным, в итоге старшеклассница все же решила рожать ребенка.