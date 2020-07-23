Старшеклассница ни разу не занималась сексом и забеременела

Жительница США рассказала, как забеременела, ни разу не занимаясь сексом с проникновением. На TikTok с ее историей обратил внимание Buzzfeed.

Когда Саманте Линн Изабель (Samantha Lynn Isabel) было 19 лет, у нее внезапно прекратились месячные. Она отвергла предположение о беременности, так как была девственницей. Однако возлюбленный старшеклассницы попросил ее на всякий случай сделать тест на беременность.

Тест оказался положительным. Американка сделала еще несколько тестов, но результат оставался все тем же. После посещения врача ей сообщили, что она на пятой неделе беременности. Старшеклассница была в шоке и не знала, что делать. На тот момент она закачивала школу, из которой ее дважды исключали из-за высокого уровня тревожности, и собиралась поступать в колледж. В итоге она все же решила рожать ребенка.

Изабель считает, что забеременела из-за того, что они с ее партнером трогали гениталии друг друга. Сейчас ее первому ребенку пять лет, а год назад у нее и ее возлюбленного, с которым они все еще вместе, родился второй сын. Друзья и родственники шутливо называют американку девой Марией.

Врач-гинеколог Дженнифер Линкольн (Jennifer Lincoln) в беседе с журналисткой Buzzfeed заявила, что случай Изабель крайне редкий, однако ничего невозможного в нем нет. Она призвала подростков внимательнее относиться к контрацепции даже при отсутствии проникновения, пользоваться противозачаточными средствами с началом половой жизни и в крайних случаях прибегать к методам экстренной контрацепции.

Ранее сообщалось о мужчине, который обвинил кота в беременности своей жены. Питомец достал презервативы из ящика, где они хранились, поиграл с ними и проделал в них отверстия.

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