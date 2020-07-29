Россиянам предложили потратить тысячи рублей на одежду без возможности ее носить

Российский бренд Alena Akhmadullina предложил покупателям потратить тысячи рублей на 3D-одежду, которую они не смогут носить в реальной жизни. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 29 июля.

Отмечается, что дизайнер занималась разработкой коллекции виртуальной одежды во время режима самоизоляции, который вводили из-за пандемии коронавируса. Для новой капсульной коллекции были взяты как уже существующие вещи марки, так и новые модели.

Так, например, в ассортименте появились платья разных цветов, кроссовки, комбинезон и плащ. Стоимость нарядов варьируется от пяти до девяти тысяч рублей.

По информации компании, клиенту необходимо оплатить одежду на сайте, после чего прислать свой снимок работникам бренда. Последние «наденут» на него выбранные вещи с помощью фотошопа. В результате покупатель получит фотографию в 3D-наряде, похожем на настоящую одежду. При этом у него не будет возможности надеть вещи в реальной жизни.

В июле выяснилось, что на фоне кризиса из-за последствий коронавируса россияне стали чаще покупать одежду в секонд-хендах. Выяснилось, что выручка таких магазинов за первое полугодие выросла в 1,4 раза. При этом сумма среднего чека в таких магазинах также увеличилась почти вдвое.