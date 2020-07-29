Высокопатогенный птичий грипп обнаружили на Филиппинах

На Филиппинах обнаружена вспышка высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообщило у себя на сайте министерство сельскохозяйственного развития страны.

Болезнью оказалась поражена птицеферма с курами в провинции Пампанга на севере страны. Из-за этого пришлось уничтожить более 38,7 тысячи птиц. В министерстве пояснили, что мясо, которое эта ферма поставила на филиппинские рынки, не несет в себе угрозы. Хотя птичий грипп по определению является болезнью, способной передаться людям, через поедание птичьего мяса подхватить его нельзя.

Причина заражения не установлена, однако в ведомстве указали на присутствие в регионе перелетных птиц. Обычно именно с ними связывают распространение вирусов среди домашних видов. Власти предупредили заводчиков об опасности и призвали защитить своих птиц от контакта с дикими переносчиками болезней.

Ранее стало известно о распространившемся в Китае новом штамме свиного гриппа, потенциально несущем угрозу пандемии. Однако представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заверили, что вирус не опасен для человека.