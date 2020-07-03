В России заявили об опасности нового свиного гриппа для людей

Новый штамм свиного гриппа, обнаруженный в Китае ранее, обладает высоким потенциалом для развития пандемии. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, передает РИА Новости.

«Чтобы предотвратить появление нового пандемического вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию среди животных и обследовать работников свиноферм», — пояснил специалист. Он рассказал, что исследования на хорьках и культурах человеческих клеток показали возможность передачи вируса воздушно-капельным путем и проникновение в клетки других людей.

Лебедев также назвал новый вирус чрезвычайно заразным и способным вызывать более тяжелые симптомы, чем другие вирусы гриппа. По его словам, иммунитет к сезонному гриппу не защищает человека от нового вируса.

Ранее, 1 июля, опасность свиного гриппа оценил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Он пояснил, что вирус, выявленный в Китае, является уже известным штаммом евразийского свиного гриппа 2016 года. При этом Райан понадеялся на сотрудничество с Пекином для дальнейшего изучения ситуации.

О том, что китайские ученые выявили новый тип свиного гриппа, потенциально опасного для людей, сообщалось 30 июня. По словам исследователей, вирус представляет собой генетическую смесь птичьего гриппа и свиного гриппа H1N1, который в 2009 году вызвал пандемию и привел к смерти, по официальной статистике, около 20 тысяч человек по всему миру.

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