В Белоруссии ответили на вопрос о закрытии границ с Россией из-за бойцов ЧВК

Государственный пограничный комитет Белоруссии разъяснил меры по усилению безопасности на границе с Россией после задержания в стране «российских боевиков» из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, некоторые из них якобы были замечены в участии в конфликте в Донбассе. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

Отвечая на вопрос о том, означают ли эти меры закрытие границ с Россией, Быковский пояснил, что речь идет о создании «заслона противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, которые несут угрозу пограничной безопасности Беларуси».

Так, органы пограничной службы будут выполнять задачи «согласно планам и решениям, которые были поставлены руководством страны». «Уже реализуются необходимые мероприятия, которые должны проводиться в текущий момент», — заключил представитель ведомства.

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Ранее сообщалось, что Белоруссия усилит меры безопасности на границе с Россией. В частности, будут увеличены силы Госпрогранконтроля, а пограничники серьезнее отнесутся к проверке и отслеживанию лиц, пересекающих российско-белорусскую границу.

Группу из 32 граждан России, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском. Они обратили на себя внимание нехарактерным для туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Следственный комитет республики проводит проверку.