Российскую семью выселили из квартиры с помощью слезоточивого газа

В Уфе семью с двумя детьми выгнали из квартиры с помощью неизвестного химического вещества — предположительно, слезоточивого газа. Люди, назвавшие себя новыми собственниками жилья, ворвались внутрь и распылили из баллонов едкий состав, после вдыхания которого жильцы начали задыхаться. Об этом сообщает ProUfa.ru.

По данным портала, семья ранее купила квартиру в ипотеку и в определенный момент, столкнувшись с финансовыми трудностями, перестала выплачивать кредит. Российский банк подал на ипотечников в суд, решив изъять квартиру для последующей реализации с торгов. Договориться с кредитором мирным путем не удалось. В июле стало известно, что квартира продана, и прежние жильцы должны выселиться.

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«Мы попали в какой-то сюрреалистический фильм. Этот круговорот, который мы никак не можем решить даже с учетом того, что готовы были отдать все, — рассказала изданию Анастасия, бывшая совладелица жилья. — Наша квартира стоила 3,7 миллиона рублей. По грубым подсчетам, мы на нее потратили 2,3 миллиона. А остались должны еще свыше 3 миллионов. Если мы их сейчас выплатим, получится 5,4 миллиона. Но даже в таком случае мы готовы платить дальше, чтобы за нами осталось единственное жилье, в котором прописаны дети. Они ходят в школу. Куда теперь нам податься, мы не знаем».

27 июля в квартиру пришли люди в бронежилетах. Они взломали замки, распылили неизвестное вещество, вынудив родителей с детьми покинуть жилье босиком. Вещи семьи остались внутри. У детей впоследствии зафиксировали ожоги глаз и лица.

Ранее сообщалось, что с начала 2020-го в России резко увеличилось количество проблемных ипотечных кредитов под залог новых квартир. В целом по стране заемщики, ранее оформившие ипотеку на строящееся жилье, прекратили оплачивать каждый 252-й кредит, тогда как на начало года не обслуживался каждый 262-й кредит.

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