Кассиршу онлайн-казино обвинили в выводе из России 63 миллиардов рублей

В Брянске перед судом предстанет 39-летняя кассирша онлайн-казино, причастная к выводу из России 63 миллиардов рублей. Об этом в среду, 29 июля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Афонин.

По данным следствия, с октября 2014 по май 2019 года трое местных жителей организовали разработку программного обеспечения и создали сайт для проведения азартных игр. В задачу обвиняемой входил прием наличных у граждан для последующего зачисления на виртуальные счета в личных кабинетах игроков, что позволяло им делать ставки на спортивные события и играть в азартные игры.

Незаконный бизнес позволил его организаторам заработать свыше 63 миллиардов рублей. Все эти деньги были перечислены на зарубежные счета и поделены между участниками группы. Преступление было выявлено сотрудниками Федеральной налоговой службы. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»).

Все три организатора онлайн-казино скрылись за границей. Им заочно предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящий момент они находятся в международном розыске. На их недвижимость в России, на сумму более чем в полтора миллиарда рублей, наложен арест. В отношении кассирши дело выделено в отдельное производство. Женщину ждет суд.

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