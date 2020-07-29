Россиянин заметил выпускающего фонтаны кита и заснял его на видео

Житель Мурманска Антон Чайко заметил большого кита недалеко от Кольского залива в Баренцевом море, который выныривал из воды и выпускал фонтаны. Видео опубликовано изданием «Хибины.com».

На записи показано, как лодка приближается к животному, а в это время кит ныряет на глубину и, показывая свой горб и хвост, снова отдаляется от россиянина.

Отмечается, что этого кита называют финвалом, или сельдяным полосатиком. Данное животное является вторым по величине на всей планете. Поясняется, что взрослые особи в Северном полушарии могут достигать в длину от 18 до 24 метров, а в Южном полушарии — от 20 до 27 метров.

В июне сообщалось, что рыбак из Мурманской области встретил двух дельфинов и заснял на видео их танец. Пара дельфинов периодически кружила и выпрыгивала на поверхность возле лодки автора ролика. Он уточнил, что встретил млекопитающих в районе губы Карелинская на выходе из Кольского залива.