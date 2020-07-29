Москвичам наштампуют готовые квартиры

В Новой Москве появится завод по производству сверхкрупных модулей для строительства жилых домов. Объект площадью более 160 тысяч квадратных метров возведут в поселении Марушкинское. Об этом сообщается на сайте Москомархитектуры.

По мнению специалистов, фактически на стройплощадку будут доставлять уже полноценное жилье. На его установку понадобится минимум времени, так как заводская конструкция готова на 97 процентов. Подобный штампованный модуль представляет собой блок до 100 «квадратов», где есть все необходимые инженерные системы.

«В результате реализации этого проекта в Новомосковском округе будет создано 2,5 тысячи рабочих мест», — заявили в организации. Правительство города согласовало строительство завода.

Ранее стало известно, что россияне строят около половины жилья в стране — 51,3 процента. В отдельных регионах, например на Алтае, в Тыве, Кабардино-Балкарии и на Камчатке, доля частного строительства превышает 90 процентов.

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