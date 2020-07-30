Молниеносная реакция отца спасла четырехлетнюю дочь от аллигатора

Молниеносная реакция жителя американского города Лиг-Сити, штат Техас, спасла его дочь от нападения трехметрового аллигатора. Об этом сообщает сайт Rare.

Эндрю Гранд (Andrew Grande) находился дома, когда увидел, что аллигатор направляется прямо к его четырехлетней дочери, игравшей с братом и няней рядом с ручьем на участке за домом.

Гранд тут же кинулся к ручью, схватил дочь и перебросил ее через забор. Затем он отвел сына и няню на безопасное расстояние.

Убедившись, что семья в безопасности, Гранд позвонил специалисту по отлову аллигаторов. Рептилию забрали с принадлежащей Гранду территории и отправили в центр передержки диких животных Гатор Кантри в городе Бомонт, штат Техас.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Брейнерд, штат Миннесота, вместе с ребенком залезла в вольер к аллигаторам в сафари-парке, чтобы достать упавший кошелек. Хотя в водоеме находились молодые аллигаторы, они были достаточно крупными, чтобы нанести серьезные травмы.