Оценена эффективность систем распознавания лиц в условиях масочного режима

Медицинские маски, ставшие популярными в период пандемии коронавируса, снижают эффективность систем распознавания лиц, которые часто применяются на государственном уровне. К такому выводу пришли исследователи Национального института стандартов и технологий США (NIST). Они прогнали шесть миллионов фотографий людей через систему, которая должна была выполнить сопоставление изображения одного и того же человека в маске и без нее («один к одному»).

Выяснилось, что средства индивидуальной защиты увеличивают вероятность ошибочного срабатывания системы на 5-50 процентов. При этом чем большую часть носа закрывала маска, тем ниже была точность распознавания. Кроме того, оказалось, что наиболее эффективно от систем распознавания лиц защищают маски черного цвета, а также изделия круглой формы. В целом же фотографии людей в масках чаще приводили к ошибкам системы при обработке лица.

В ходе эксперимента с масками количество ложноотрицательных (фотографии одного и того же человека не сопоставлены) срабатываний возросло, а ложноположительных (сопоставлены изображения разных людей) срабатываний осталось стабильным или снизилось незначительно.

Уточняется, что протестированные алгоритмы работают путем измерения расстояния между глазами, носом и ртом и сравнения этих данных с другими фотографиями. Такие системы «один к одному» чаще всего применяются в местах пересечения границы и паспортного контроля для сверки лица с фотографией в документе. В типах систем «один ко многим», которые используются для массового наблюдения путем сопоставления лиц в толпе с лицами в базе данных, частота ошибок будет еще выше, так как нельзя контролировать угол обзора и степень освещения, предполагают исследователи.

Ранее сообщалось, что ученые из Института молекулярной медицины имени Жоао Лобо Антунеса в Лиссабоне (Португалия) создали защитную маску под названием MoxAdTech, которая может нейтрализовать и впоследствии убить вирус SARS-CoV-2. Это многоразовая маска, сшитая из нескольких слоев водонепроницаемой ткани, которую можно стирать и кипятить до 50 раз. MoxAdTech прошла клинические испытания — ее эффективность выше обычных защитных средств на 99 процентов.