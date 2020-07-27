Названа лучшая маска для защиты от коронавируса

Хирургическая маска надежнее всего защищает от коронавируса. К такому выводу пришли журналисты издание The Conversation.

Издание протестировало три вида масок — однослойную, состоящую из двух слоев и хирургическую. В тесте использовали камеру для скоростной съемки и LED-подсветку. В рамках исследования специалисты моделировали распространение аэрозольных капель из носа и рта без какой-либо защиты, с обычной тканевой, двухслойной и трехслойной хирургической масками.

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По итогам тестам журналисты назвали хирургическую маску наилучшим защитным аксессуаром от коронавируса. Издание заявило, что состоящая из нескольких слоев ткань с высокой гарантией предотвращает распространение аэрозольных частиц при дыхании, чихании и кашле.

При этом специалисты не рекомендовали использовать хирургическую маску в обиходе, так как данные средства защиты в первую очередь предназначены для медиков. Авторы исследования рекомендовали изготавливать маски самостоятельно, используя минимум три слоя материала, водостойкую мембрану для внешнего слоя и гибридные ткани, например, хлопок-синтетика. В частности, по степени защищенности 12-слойный самодельный аксессуар оказался сравним с хирургической маской.

В апреле американские ученые заявили, что изготовленные из гибридных материалов самодельные маски лучше всего блокируют распространение вирусных частиц. Специалисты посоветовали использовать при создании маски комбинации хлопок-шифон, хлопок-фланель и прочие.