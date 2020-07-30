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В Туве построят агропромышленный парк за сотни миллионов рублей

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Кызыле (Тува) построят агропромышленный парк «АгроТыва», работы уже начались. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«Агропарк предназначен для предпринимателей, которые намерены создать сельхозпереработку. Не менее 200 производств можно будет разместить. Обязательно постараемся сделать здесь тепличную площадку», — приводятся в сообщении слова главы Тувы Шолбана Кара-оола.

Уточняется, что на агропарк потратят 658,5 миллиона рублей. Проект реализуют в течение ближайших трех лет по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На территории агропромышленного парка будут предоставлять помещения предприятиям пищевой промышленности, специализирующимся на мясопереработке, рыбопереработке, овощепереработке и переработке дикоросов.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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