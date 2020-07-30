Минстрой назвал сумму средств на решение жилищного вопроса инвалидов

В Минстрое сообщили, что на решение жилищного вопроса инвалидов и семей, в которых есть дети-инвалиды, потребует 37 миллиардов рублей, передает ТАСС.

По данным министерства, на начало текущего года более 40 тысяч инвалидов или семей с детьми-инвалидами стояли на учете в ожидании улучшения жилищных условий. Обсуждается вариант включения этого вопроса в национальный проект «Жилье и городская среда».

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.