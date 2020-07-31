Россиянам объяснили важность ношения масок

Носить маску и соблюдать социальную дистанцию по-прежнему важно, потому что риск заражения коронавирусом все еще есть, несмотря на спад эпидемии. Это россиянам объяснил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков, передает РИА Новости.

Петриков уточнил, что зараженные могут передать окружающим вирус в местах большого скопления людей. По его словам, носить маску нужно, если человек чувствует недомогание, першение в горле или заложенность носа. Он добавил, что у таких граждан может не быть коронавируса, однако могут быть ОРВИ или грипп.

Специалист подчеркнул, что маска позволяет фильтровать воздух и защищает окружающих, а также предотвращает занос вируса, если человек касается лица.

20 июля врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал смешным ношение масок на улице, потому что риск заражения коронавирусом на открытом воздухе минимален. По его словам, чтобы заразиться, человек должен вдохнуть «заражающую дозу», которую сложно получить на улице. Он добавил, что риск заражения можно уменьшить, если включать в общественном транспорте вентиляцию на полную мощность.

Всего с начала пандемии в России выявили 839 961 случай коронавируса в 85 регионах, зафиксировали 13 963 летальных исхода и 638 410 выздоровлений.