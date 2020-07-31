Пьяный россиянин пять часов избивал няню своего сына на его глазах

В подмосковной деревне Палицы пьяный россиянин пять часов избивал няню своего четырехлетнего сына на его глазах — мужчине показалось, что женщина дала ребенку какие-то препараты, из-за которых он стал слишком активным. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Марина (имя изменено) вышла на новую работу, чтобы оправиться от смерти собственного сына. В обязанности няни входил полный уход за ребенком, приготовление ему пищи и развивающие занятия. Она вышла на работу на следующий день после собеседования, а затем поехала с мальчиком на дачу.

В середине дня туда приехали родители ребенка. Отцу мальчика показалось, что сын слишком активный и он обвинил няню в том, что она чем-то его напоила, толкнул женщину на диван и начал оскорблять. Мужчина глумился над смертью ее сына, а затем начал бить по голове, рукам и ногам. Все это происходило на глазах мальчика, который повторял за отцом оскорбления. Денис также запугивал женщину историями о том, что сидел в тюрьме, пытал и убивал людей, угрожал сделать с няней то же самое, либо довести до суицида. Все это время он пил алкоголь.

Материалы по теме «До карантина просто бил, сейчас бьет и прижигает утюгом» В России всплеск домашнего насилия. Почему на самоизоляции мужчины стали чаще избивать жен и детей

Когда мужчина вышел из комнаты за новой бутылкой спиртного, Марина написала сообщение другу и позвонила другому своему сыну в Ижевск, после чего спрятала телефон. Сын перезвонил ей, но нападавший это увидел и разбил телефон.

В итоге няню спас охранник, работающий на мужчину — он открыл ей дверь и сказал бежать, а также попросил прощения.

В больнице пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, перелом фаланги пальца правой руки, ушибы мягких тканей головы, туловища и спины. На следующий день она начала терять сознание.

«Комсомольская правда» отмечает, что после произошедшего на избиения со стороны отца мальчика пожаловалась еще одна женщина. Якобы на него уже вызывали полицию, но мужчину каждый раз отпускали и он продолжал вести себя агрессивно.