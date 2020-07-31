Подводную мегастройку в Европе собрались отменить

В Европе собрались отменить постройку самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, который должен был пройти от Хельсинки до Таллина. Как сообщает Bloomberg, эстонские власти засомневались в реализуемости задачи.

«В свете доступной государству на данный момент информации у нас есть причина сомневаться в реализуемости этого проекта как по экологическим и экономическим соображениям, так и соображениям безопасности», — сказал министр госуправления Эстонии Яак Ааб.

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Строительством должна была заниматься финская FinЕst Bay Area, но в Эстонии сомневаются насчет источников финансирования. Предполагалось, что деньги на стройку поступят из Китая, но Таллин усмотрел в этом угрозу использования иностранных инвестиций в политических целях и возможность развития технологической зависимости. Власти Эстонии подчеркивают, что FinЕst Bay Area несколько раз уточняла проект, но вопрос финансирования так и не прояснился за несколько лет. Компания при этом заверяет, что деньги пойдут из частных фондов и привлечения госсредств от Эстонии и Финляндии не потребуется.

Планировалось, что подводный тоннель должен связать столицы Финляндии и Эстонии. По проекту, общая протяженность составляла 103 километра, а длина объекта непосредственно под водой — от 50 до 56 километров. Кроме того, понадобилось бы возведение как минимум одного искусственного острова. На это потребовалось бы 17 миллиардов долларов.