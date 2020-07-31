Рабочие ГАЗа назвали циничным призыв американского политика обанкротить компанию

Рабочие советы Группы ГАЗ, находящейся под санкциями США с апреля 2018 года, обратились с открытым письмом к представителю Атлантического совета по глобальному сотрудничеству и экономическим программам Брайану О'Тулу, который ранее заявил о необходимости доведения предприятия до банкротства.

Авторы письма назвали заявления бывшего сотрудника американского Минфина циничными, поскольку на заводах группы работает более 35 000 сотрудников, а если учитывать и поставщиков комплектующих, то это более 500 000 человек в отрасли.

Работники завода считают необходимым опубликовать свое обращение в американских СМИ и призывают США к открытому диалогу. Авторы письма обращают внимание на то, что именно сотни тысяч рабочих, не имеющих отношения к политике, и их семьи становятся заложниками политической борьбы. В обращении подчеркивается, что, угрожая банкротством ГАЗу, американские политики берут на себя ответственность за судьбы этих людей.

Это уже не первое выступление активистов ГАЗа в защиту завода от санкций США. Ранее сообщалось, что они рассылали письма в международные профсоюзные объединения, выходили на акции протеста у посольства США в Москве, участвовали в автопробеге по Европе. Они также записали рэп против санкций, сделав ремейк на трек американского рэпера Coolio и рассказав в нем о том, как на их жизнь повлияет возможное закрытие предприятия.

Ранее, 28 июля, научный сотрудник при Атлантическом совете по глобальному сотрудничеству и экономическим программам, ранее работавший старшим консультантом директора Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) Брайан О'Тул заявил о необходимости доведения до банкротства Группы ГАЗ, чтобы «добиться эффекта разорвавшейся бомбы» российской экономики.

Как ранее сообщал «Интерфакс», очередной перенос даты вступления в полную силу санкций США в отношении «Группы ГАЗ», объявленный Минфином США, сопровождался введением новых требований к российскому автопроизводителю. Теперь «Группа ГАЗ» обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, а также списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий. Аналогичный порядок отчетности установлен для финансовых соглашений Группы ГАЗ на сумму от 5 миллионов долларов и более.