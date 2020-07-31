Первая заразившаяся коронавирусом в США собака умерла

В Нью-Йорке умерла первая заразившаяся новой коронавирусной инфекцией в США собака. Об этом сообщает Medical Xpress.

Семилетней немецкой овчарке по кличке Бадди (Buddy) диагностировали COVID-19 в мае. Хозяева обратили внимание на тяжелое дыхание пса еще в середине апреля. Отмечается, что владелец собаки к тому моменту несколько недель болел новой коронавирусной инфекцией.

Министерство сельского хозяйства США официально объявило о первом заражении собаки в стране в июне.

В начале июля Бадди усыпили. Хозяева утверждают, что собаку начало рвать кровью и ветеринары не смогли ей помочь. Последние анализы крови показали, что у пса могла быть лимфома — онкологическое заболевание, подавляющее иммунную систему.

Власти выпустили приказ провести посмертное вскрытие собаки. Однако к тому моменту, как приказ дошел до ветеринаров, пса уже кремировали. Поэтому нельзя точно сказать,чем собака заболела раньше: новой коронавирусной инфекцией или лимфомой.

Согласно сведениям министерства сельского хозяйства США, в стране были зарегистрированы 12 зараженных коронавирусом собак, 10 кошек, лев и тигр. В настоящее время нет доказательств, что домашние животные играют значительную роль в распространении инфекции, однако известно, что они могут заражаться от людей.