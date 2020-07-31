В Москве экстренно госпитализировали звезду сериала «Вечный зов»

В Москве экстренно госпитализировали народную артистку России Екатерину Жемчужную. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в пятницу, 31 июля.

Накануне актриса и певица пожаловалась на ухудшение самочувствия. У нее повысилось давление, а также заболела и закружилась голова. Близкие вызвали скорую помощь в ее квартиру, расположенную в центре Москвы.

Екатерина Жемчужная — советская и российская актриса и певица, артистка московского театра «Ромэн». Среди наиболее известных фильмов и сериалов с ее участием — «Вечный зов», «Где находится нофелет?», «Карнавал», «Орел и решка», «Кармелита: Цыганская страсть», «Табор уходит в небо», «Любимые женщины Казановы», «Обручальное кольцо» и «Королева Марго».

Ранее в июле в Москве с подозрением на инсульт госпитализировали секс-символ советского кино Елену Кондулайнен. Актрисе и певице стало плохо в ресторане «Времена года» в ЦПКиО им. Горького, где 24 июля проходил выпускной вечер для школьников. У нее заболела голова, появились нарушения речи.