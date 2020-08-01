Задержанную за нарушения на митингах российского депутата отпустили

Московского муниципального депутата Юлию Галямину, против которой ранее возбудили уголовное дело за нарушения на митингах, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщил адвокат Михаил Бирюков, передает «Интерфакс».

31 июля Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга. До этого она неоднократно привлекалась к административной ответственности за организацию незаконных акций. Сама депутат заявила, что считает дело против себя политически мотивированным.