На российского депутата завели уголовное дело за нарушения на митингах

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга. Об этом сообщается на сайте СК в пятницу, 31 июля.

В частности, речь идет о митинге в Москве от 15 июля против поправок в Конституцию. СК считает, что в публикациях депутата в социальных сетях содержались призывы принять участие в несогласованном мероприятии. До этого она неоднократно привлекалась к административной ответственности за организацию незаконных акций, говорится в сообщении.

В комментарии РБК Галямина заявила, что считает дело против себя политически мотивированным.

По статье 212.1 УК РФ, которая инкриминируется Галяминой, предусмотрено наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.