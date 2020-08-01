Муж биатлонистки сборной России похвастался жизнью за ее счет

Муж биатлонистки сборной России Ларисы Куклиной Михаил Куклин похвастался жизнью за ее счет. Видео появилось в Instagram спортсменки.

Куклина рассказала, что приобрела супругу автомобиль. «Друзья, эту машину купила мне Лара. Я, к сожалению, заработать не могу, поэтому живу за ее деньги, друзья. Вот так вот. Завидуйте мне», — прокомментировал он ролик. Биатлонистка подписала пост словами: «Живет за мои деньги! Нахал!»

В прошлом сезоне Куклина стала второй из российских биатлонисток в общем зачете Кубка мира, заняв 21-е место. На счету 29-летней спортсменки победа на первенстве России и золотая медаль чемпионата мира среди юниоров.

Куклин является личным тренером биатлонистки. До 2018 года он выступал за сборную Белоруссии по лыжным гонкам. Перед Олимпийскими играми в Пхенчхане спортсмен завершил карьеру, решив сосредоточиться на работе тренера.