Российская биатлонистка ушла из Instagram после скандального поста

Российская биатлонистка Валерия Васнецова удалила свою страницу в Instagram вскоре после публикации поста с критикой в адрес болельщиков. Причины ее решения неизвестны.

Васнецова выложила в сториз фотографию, в подписи к которой предложила поклонникам выйти на старт вместо нее. «Вы ощутите приятный вкус крови и невероятное жжение в легких, ваши слюнки станут вязкими и будут вываливаться изо рта, мило развеваясь по ветру», — написала спортсменка. Ее обращение вызвало в основном негативную реакцию среди любителей биатлона.

После этого она не вышла на гонку преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, сославшись на плохое самочувствие. Другие россиянки не сумели попасть в десятку сильнейших. Лучший результат среди них показала Ульяна Кайшева, финишировавшая 11-й.

Ранее 21-летняя Васнецова стала 48-й в спринте на этом же этапе соревнований. Ее лучшим результатом в сезоне стало 13-е место в индивидуальной гонке на этапе в словенской Поклюке.

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